Создатели шоу «Орел и решка» раскрыли причины его закрытия

Сообщалось, что рейтинги шоу давно падали, а новых выпусков для показа не осталось.

«Мы благодарны за многолетнее партнерство и уверена, еще не один выпуск "Орла и решки" будет произведен нашим продакшеном, но уже на просторах другого канала», — высказалась продюсер и создатель TeenSpirit Нателла Крапивина в своем Telegram-канале.

О закрытии шоу «Орел и решка» сообщила в субботу 26 февраля пресс-служба телеканала «Пятница!»

