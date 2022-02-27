Создатели шоу «Орел и решка» раскрыли причины его закрытия
Прекращение сотрудничества телеканала «Пятница!» с зарубежной продакшн-студией TeenSpirit является главной причиной закрытия трэвел-шоу «Орел и решка».
Сообщалось, что рейтинги шоу давно падали, а новых выпусков для показа не осталось.
«Мы благодарны за многолетнее партнерство и уверена, еще не один выпуск "Орла и решки" будет произведен нашим продакшеном, но уже на просторах другого канала», — высказалась продюсер и создатель TeenSpirit Нателла Крапивина в своем Telegram-канале.
О закрытии шоу «Орел и решка» сообщила в субботу 26 февраля пресс-служба телеканала «Пятница!»
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