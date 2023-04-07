Вышел трейлер сериала по «Звёздным войнам». Видео
Компания Lucasfilm опубликовала на YouTube-канале Star Wars первый трейлер сериала про любимого падавана Энакина Скайуокера Асоку Тано.
Первое появление джедая по имени Асока зрители наблюдали в сериале «Мандалорец». В новом сериале «Асока» главная героиня будет гоняться за адмиралом Трауном и искать пропавшего джедая Эзру Бриджера. Роль Асоки сыграла актриса Розарио Доусон.
По данным газеты Variety, премьера сериала запланирована на август на Disney+.
Ранее «Радиоточка НСН» показывала первый трейлер остросюжетного боевика «Одинокий рейнджер» с Джоном Малковичем и Томасом Джейном в главных ролях.
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