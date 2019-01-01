Создатель пирамиды Лувра умер на 103 году жизни
Автор культовой стеклянной пирамиды парижского Лувра Юймин Бэй ушел из жизни в возрасте 102 лет, сообщает газета The New York Times. Об этом журналистам рассказал сын архитектора.
По его словам, американец китайского происхождения умер в Нью-Йорке, в своём доме на Манхэттене, передает RT.
Юймин Бэй родился в 1917 году на юге Китая, а в 1935 переехал в Соединенные Штаты, где окончил Массачусетский технологический институт, а также Высшую школу дизайна при Гарварде.
В начале своей карьеры он помогал проектировать высотные здания. В 1955 году Бэй создал собственную компанию. В 1983 стал лауреатом Притцкеровской премии, присуждаемой за достижения в области архитектуры.
Одной из наиболее известных работ архитектора является стеклянная пирамида Лувра.
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