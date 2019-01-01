Телеканал «Звезда» взял «интервью» у умершей Елены Образцовой

Елена Образцова «прокомментировала» телеканалу «Звезда» смерть российского журналиста Сергея Доренко. Удивительным образом представителям СМИ удалось «взять интервью» у умершей в 2015 году народной артистки СССР. Образцова якобы посетила несостоявшиеся похороны Доренко и успела пообщаться с прессой.

В разговоре актриса якобы заявила, что главный редактор радиостанции «Говорит Москва» руководствовался «только правдой и не шел на компромиссы в своей работе».

Добавим, в настоящий момент новость удалена с сайта «Звезды». Кроме того, её нельзя найти в кэшах «Гугла» и «Яндекса».