«Совсем не похож»: Безруков рассказал о главной роли в сериале «Плевако»
Актер Сергей Безруков, сыгравший главную роль в сериале «Плевако», рассказал, что создатели картины не стремились к его сходству с легендарным адвокатом.
Как сообщили НСН в «Институте развития интернета», в сериале «Плевако» будет десять серий, он выйдет на экраны уже в новом телесезоне.
«Мы сняли многосерийный художественный фильм по оригинальному сценарию, а не киномонографию. Это дало нам просторы для фантазии. Даже внешне мой образ во многом отличается от образа самого Плевако. Кто-то скажет: "Да, он совсем не похож". А мы и не стремились. У нас есть образ адвоката, есть автобиографические детали и главное – есть его дела, которые все перенесены в Москву для удобства восприятия», - сказал Безруков.
При этом он отметил, «как адвокат своей роли», что в сериале Плевако зовут не Фёдор Никифорович, а Николай Фёдорович.
Со своей стороны, генеральный продюсер телеканал НТВ Тимур Вайнштейн отметил, что идея сделать картину о «лучшем адвокате Российской империи» родилась у него 15 лет назад. Режиссером и сценаристом сериала выступила Анна Матисон. отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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