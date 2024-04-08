«Совсем не похож»: Безруков рассказал о главной роли в сериале «Плевако»

«Мы сняли многосерийный художественный фильм по оригинальному сценарию, а не киномонографию. Это дало нам просторы для фантазии. Даже внешне мой образ во многом отличается от образа самого Плевако. Кто-то скажет: "Да, он совсем не похож". А мы и не стремились. У нас есть образ адвоката, есть автобиографические детали и главное – есть его дела, которые все перенесены в Москву для удобства восприятия», - сказал Безруков.

При этом он отметил, «как адвокат своей роли», что в сериале Плевако зовут не Фёдор Никифорович, а Николай Фёдорович.

Со своей стороны, генеральный продюсер телеканал НТВ Тимур Вайнштейн отметил, что идея сделать картину о «лучшем адвокате Российской империи» родилась у него 15 лет назад. Режиссером и сценаристом сериала выступила Анна Матисон. отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

