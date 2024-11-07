«Союзмультфильм» выпустит игру по мотивам мультсериала «Приключения Пети и Волка»
Киностудия «Союзмультфильм» совместно со студией разработки игр «КБ Продакшн» и онлайн-кинотеатром «Кинопоиск» анонсировали выход игры по мотивам популярного мультсериала «Приключения Пети и Волка».
Мультфильм рассказывает о путешествиях школьника из Санкт-Петербурга и его серого друга в сказочных мирах.
Игра «Петя и Волк: Дело об артефакте приключений» будет ориентирована на подростковую и взрослую аудиторию. Проект будет представлен в мобильной и PC (ПК) версиях в RuStore, Google Play, App Store и VK Play. Официальный релиз намечен на декабрь этого года.
Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал, что первые фильмы вселенной русских супергероев для медиафраншизы «Союзмультфильма» могут увидеть свет в 2026 году, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru