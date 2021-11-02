Солистка Artik & Asti покинет группу
Солистка группы «Artik & Asti» Анна Дзюба покинет коллектив после десяти лет совместной работы. Об этом в своем Instagram заявил продюсер группы Артем Умрихин.
«Сегодняшний день наверняка для многих станет грустным, а для некоторых наоборот радостным. Уже давно вокруг этого ходило много слухов и догадок, но теперь могу подтвердить это официально - Аня покидает группу Artik & Asti», - рассказал он.
Продюсер поблагодарил певицу, пообещав фанатам в скором времени рассказать, кто займет место Анны Дзюбы в дуэте.
«Artik & Asti» - популярная российская и украинская поп-группа. Дуэт Анны Дзюбы и Артема Умрихина основан в 2010 году. Коллектив поет о любви и расставании, записывает много дуэтов с различными отечественными звездами.
Ранее стало известно, что бас-гитарист «Cure» Саймон Гэллап покинул группу.
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