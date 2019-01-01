Собчак заступилась за «нарушившего объемы цитирования» блогера BadComedian

Блогер, обозреватель фильмов Евгений Баженов (известен под псевдонимом BadComedian) сообщил о возможности закрытия своего YouTube-канала из-за судебного иска.

Ранее кинокомпания Kinodanz обратилась в суд с иском на 1 миллион рублей к блогеру из-за его обзора на фильм «За гранью реальности», сообщает Москва 24.

По словам Баженова, судебные тяжбы продолжаются с начала года. Кинокомпания обвиняет в «нарушении объемов цитирования». Блогер заявляет, что в российском законодательстве нет информации о точных объемах цитирования.

За Баженова заступилась телеведущая, журналист Ксения Собчак. Она заявила, что благодаря обзорам BadComedian российское кино смотрят. Собчак считает, что блогера «прессуют» из-за критики фильмов, передает «ФедералПресс».

Кроме того, за Баженова заступились пользователи соцсетей, некоторые из которых пообещали выйти за него на митинги, отмечает Ura.ru.



