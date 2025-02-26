Собчак: Лолита не раз помогала жителям Белгородчины
26 февраля 202515:25
Певица Лолита Милявская давно уже помогает жителям Белгородской области, при этом делает это без всякого пиара, заявила журналистка Ксения Собчак в своём Telegram-канале.
«Лично все смотрела, контролировала. И всегда видно, что делает все искренне и от души!» — подчеркнула журналистка.
В частности, Собчак рассказала, что певица оказывает помощь в переселении из приграничных районов.
Ранее депутат Бурляев рассказал, почему Киркоров и Лолита ему чужды, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru