Собчак: Лолита не раз помогала жителям Белгородчины

«Лично все смотрела, контролировала. И всегда видно, что делает все искренне и от души!» — подчеркнула журналистка.

В частности, Собчак рассказала, что певица оказывает помощь в переселении из приграничных районов.

Ранее депутат Бурляев рассказал, почему Киркоров и Лолита ему чужды, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



