Собчак: Лолита не раз помогала жителям Белгородчины

Певица Лолита Милявская давно уже помогает жителям Белгородской области, при этом делает это без всякого пиара, заявила журналистка Ксения Собчак в своём Telegram-канале.

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«Лично все смотрела, контролировала. И всегда видно, что делает все искренне и от души!» — подчеркнула журналистка.

В частности, Собчак рассказала, что певица оказывает помощь в переселении из приграничных районов.

Ранее депутат Бурляев рассказал, почему Киркоров и Лолита ему чужды, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ПомощьБелгородская областьКсения СобчакЛолита

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