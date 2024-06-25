СМИ: Жители Отрадного залили краской автомобль солиста группы «Три дня дождя»
Жители подмосковного поселка Отрадное залили краской автомобиль солиста группы «Три дня дождя» Глеба Викторова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, музыкант систематически парковался на тротуаре возле продуктового магазина и сломал плитку. В ответ на подобные действия один из местных жителей скинул ведро с краской на машину с верхних этажей.
Также соседей Викторова возмущает, что артист часто устраивает шумные вечеринки и отвечает угрозами на просьбы больше не делать этого.
Ранее исполнитель заявил, что причиной срыва концерта группы в Екатеринбурге в июне 2023 года стали наркотики и алкоголь, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru