СМИ: Жители Отрадного залили краской автомобль солиста группы «Три дня дождя»

Жители подмосковного поселка Отрадное залили краской автомобиль солиста группы «Три дня дождя» Глеба Викторова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Группа «Три дня дождя» отказалась выступать в Архангельске из-за слушателей

По данным СМИ, музыкант систематически парковался на тротуаре возле продуктового магазина и сломал плитку. В ответ на подобные действия один из местных жителей скинул ведро с краской на машину с верхних этажей.

Также соседей Викторова возмущает, что артист часто устраивает шумные вечеринки и отвечает угрозами на просьбы больше не делать этого.

Ранее исполнитель заявил, что причиной срыва концерта группы в Екатеринбурге в июне 2023 года стали наркотики и алкоголь, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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