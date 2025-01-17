СМИ: В Русском доме в Берлине начали показывать сериал «Слово пацана»

«Мы работали над этим показом, над тем, чтобы он стал возможен - почти два года», - пояснила она.

Показ первых серий на русском языке состоялся 16 января, при этом просмотр финальной серии проекта запланирован на 28 января.

Ранее генеральный директор «Национальной медиа группы» (НМГ) Светлана Баланова сообщила, что сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» покажут в Польше. По ее словам, интерес к проекту проявляет и Китай, однако на данный момент переговоры по стране продолжаются, напоминает «Радиоточка НСН».

