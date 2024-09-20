СМИ: В Москве умер сын певицы Ирины Понаровской

По данным Telegram-канала, мужчина почувствовал себя плохо сегодня рано утром, около 5 утра. Его жена вызвала скорую, однако спасти мужчину не удалось. Предварительно, ему стало плохо с сердцем.

Энтони - сын Понаровской и советского джазового певца Вейланда Родда. Он учился в Норвегии, получил специальность «дизайнер ювелирных изделий», был художником. Его жена – Анна Чайникова также была художницей, у мужчины остались двое детей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

