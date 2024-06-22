СМИ: Светлаков заработал на своей киностудии 254 млн рублей за год

Юморист Сергей Светлаков заработал 254 млн рублей на своей киностудии «Студия Свердловск». Об этом сообщает портал «Страсти», ссылаясь на данные из открытых источников.

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Отмечается, что Светлаков открыл продюсерскую компанию, специализирующуюся на производстве кино, сериалов и телешоу, в 2018 году. Студия занималась созданием в том числе проектов «Слава богу, ты пришел!», «Я не шучу», «Тайна пропавшей деревни».

«Компания Светлакова за 2023 год принесла 254 миллиона рублей доходов, при этом чистая прибыль организации составила всего 2,3 миллиона рублей», — отмечает портал.

При этом в 2022-м киностудия заработал 121 млн рублей и получила чистую прибыль 1,6 млн.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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