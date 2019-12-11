СМИ сообщают о необратимом параличе Анастасии Заворотнюк

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash, у актрисы парализовало правую часть тела. Отмечается, что вернуть тело к прежнему состоянию возможности нет, в настоящее время Заворотнюк передвигается в инвалидном кресле.

Напомним, в конце августа появилась информация о госпитализации Заворотнюк в связи с серьезным заболеванием. По некоторым данным, актриса в настоящее время находится на лечении в связи с раком головного мозга. Близкие знаменитости в октябре подтвердили, что Анастасия проходит лечение в связи с болезнью.



