СМИ: Следователи допросили обвиняемого в убийстве музыканта Талькова

Во время допроса экс-директор Талькова отрицал свою причастность к убийству, уточняют «Известия».

Шляфман обвиняется в покушении на убийство и в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, которое было совершено способом, представляющим опасность для жизни многих людей.

Ранее городское управление Следственного комитета России сообщило, что ключевую роль в установлении вины Шляфмана сыграла принадлежащая ему окровавленная рубашка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

