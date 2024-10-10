СМИ: Следователи допросили обвиняемого в убийстве музыканта Талькова

Сотрудники петербургского Следственного комитета допросили обвиняемого в убийстве рок-музыканта Игоря Талькова Игоря Шляфмана, который был его концертным директором в 80-90-х годах, сообщил Telegram-канал 78 со ссылкой на источник.

Следователь раскрыл новые подробности убийства Талькова

Во время допроса экс-директор Талькова отрицал свою причастность к убийству, уточняют «Известия».

Шляфман обвиняется в покушении на убийство и в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, которое было совершено способом, представляющим опасность для жизни многих людей.

Ранее городское управление Следственного комитета России сообщило, что ключевую роль в установлении вины Шляфмана сыграла принадлежащая ему окровавленная рубашка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Twitter
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