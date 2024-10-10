СМИ: Следователи допросили обвиняемого в убийстве музыканта Талькова
Сотрудники петербургского Следственного комитета допросили обвиняемого в убийстве рок-музыканта Игоря Талькова Игоря Шляфмана, который был его концертным директором в 80-90-х годах, сообщил Telegram-канал 78 со ссылкой на источник.
Во время допроса экс-директор Талькова отрицал свою причастность к убийству, уточняют «Известия».
Шляфман обвиняется в покушении на убийство и в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, которое было совершено способом, представляющим опасность для жизни многих людей.
Ранее городское управление Следственного комитета России сообщило, что ключевую роль в установлении вины Шляфмана сыграла принадлежащая ему окровавленная рубашка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При обстреле в Газе получил ранение оператор Al Jazeera
- Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Камчатке
- СМИ: Прокуратура Японии требует 3,5 года тюрьмы для россиянина Совы за обход санкций
- СМИ: Ливанова ввели в медикаментозную кому
- СМИ: Ураганы в США могут повлиять на выборы президента
- СМИ: «Одноклассники» запустят сервис знакомств в начале 2025 года
- СМИ: Следователи допросили обвиняемого в убийстве музыканта Талькова
- Теннисистка Александрова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Китае
- Al Jazeera: 64 палестинца погибло после удара Израиля по Газе
- Кондратьев: При атаке БПЛА на Кубани никто не пострадал
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru