СМИ: Режиссеру «Титаника» Кэмерону предложили снять сериал про затонувший батискаф «Титан»
Американскому кинорежиссёру Джеймсу Кэмерону предложили снять драматический сериал о катастрофе батискафа «Титан» в Атлантическом океане, сообщает The Sun со ссылкой на источники.
Собеседники газеты утверждают, что одна из известных стримминговых платформ желает привлечь создателя фильма «Титаник» к созданию проекта, который расскажет «историю пяти человек, погибших на подводной лодке в прошлом месяце».
«Эта тема близка его сердцу. Кэмерон рассказал историю «Титаника» настолько проникновенно... Показать шаги тех, кто был на борту «Титана», станет большим делом, но на него выделят много времени, денег и ресурсов», - отмечают инсайдеры.
Также источник The Sun добавил, что на главные роли предполагается пригласить актёров Мэтта Дэймона и Кумэйла Нанджиани.
Батискаф «Титан» компании OceanGate пропал с радаров 18 июня через два часа после начала погружения к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане. 22 июня контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер подтвердил гибель находившихся на борту пяти человек, сообщает RT.
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- СМИ: Режиссеру «Титаника» Кэмерону предложили снять сериал про затонувший батискаф «Титан»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru