СМИ: Режиссер Брэди Корбет заявил, что ничего не заработал на фильме «Бруталист»
Режиссер и номинант на премию «Оскар» Брейди Корбет не заработал денег от производства фильма «Бруталист», его слова приводит издание Deadline.
«Я только что снял три рекламы в Португалии. За последние несколько лет это первый раз, когда мне что‑то заплатили», - сказал он.
Как уточнил Корбет, ряд других его коллег, которые также стали номинантами на премию «Оскар», тоже жалуются на финансовые проблемы, в частности, не могут даже заплатить за квартиру. Это связано с тем, что пресс-туры по продвижению фильмов часто не приносят денег режиссеру, при этом не позволяют брать параллельную работу.
Фильм «Бруталист» представлен на «Оскаре» в семи номинациях. Ранее картина получила премии BAFTA, «Золотой глобус» и Critics Choice, передает «Радиоточка НСН».
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