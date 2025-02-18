СМИ: Режиссер Брэди Корбет заявил, что ничего не заработал на фильме «Бруталист»

«Я только что снял три рекламы в Португалии. За последние несколько лет это первый раз, когда мне что‑то заплатили», - сказал он.

Как уточнил Корбет, ряд других его коллег, которые также стали номинантами на премию «Оскар», тоже жалуются на финансовые проблемы, в частности, не могут даже заплатить за квартиру. Это связано с тем, что пресс-туры по продвижению фильмов часто не приносят денег режиссеру, при этом не позволяют брать параллельную работу.

Фильм «Бруталист» представлен на «Оскаре» в семи номинациях. Ранее картина получила премии BAFTA, «Золотой глобус» и Critics Choice, передает «Радиоточка НСН».

