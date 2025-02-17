Букмекеры оценили вероятность победы фильма «Анора» на «Оскаре»

«Анора» с вероятностью 67% победит на «Оскаре» как лучший фильм, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные онлайн-платформы Polymarket.

Борисов без награды: Фильм «Анора» стал лучшим на «Critics Choice Awards»

Картина с большим отрывом опережает другие ленты, получившие эту номинацию. Далее идут «Бруталист» (25%), «Совершенный незнакомец» (3%), «Конклав» и «Эмилия Перес» (2%).

Ранее стало известно, что российский актер Юра Борисов не получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) как лучший актер второго плана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из фильма "Анора"
ТЕГИ:ОскарКиноКинопремия

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