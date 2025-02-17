Букмекеры оценили вероятность победы фильма «Анора» на «Оскаре»
17 февраля 202500:32
«Анора» с вероятностью 67% победит на «Оскаре» как лучший фильм, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные онлайн-платформы Polymarket.
Картина с большим отрывом опережает другие ленты, получившие эту номинацию. Далее идут «Бруталист» (25%), «Совершенный незнакомец» (3%), «Конклав» и «Эмилия Перес» (2%).
Ранее стало известно, что российский актер Юра Борисов не получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) как лучший актер второго плана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что не верит в угрозы НАТО со стороны Москвы
- Букмекеры оценили вероятность победы фильма «Анора» на «Оскаре»
- СМИ: США не гарантировали Украине участие в переговорах с Россией
- Борисов не получил премию BAFTA за роль в фильме «Анора»
- Рубио заявил, что обсудил с Лавровым функционирование посольств США и РФ
- Зеленский исключил признание Украиной утраченных территорий
- Французский теннисист Умбер завоевал седьмой титул в карьере
- Звезда корейского сериала Ким Сэ Рон умерла в возрасте 24 лет
- Госавтоинспекция: В Саратове столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавший
- В Белом доме назвали отказ Зеленского от сделки по ресурсам недальновидным
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru