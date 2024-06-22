СМИ: Премия «Оскар» может ввести гендерно-нейтральные номинации

По его словам, обсуждения введутся уже сейчас, а решение будет принято советом управляющих. Отмечается, что гендерно-нейтральные номинации станут лишь одним из нововведений премии.

Как отмечает World of Reel, в 2023 году гендерно-нейтральные номинации ввела Британская ассоциация производителей фонограмм, вручающая премию Brit Awards — британский аналог «Грэмми». Организаторы заменили номинации «Лучшая артистка» и «Лучший артист» на «Артист года», однако в том же году все пятеро номинантов на премию оказались мужчинами, что вызвало скандал.

Ранее в Каннах назвали обладателей «Пальмовой ветви», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

