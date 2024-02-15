СМИ: Общественники попросили отменить концерт Геннадия Хазанова

По данным издания, общественники в заявлении указали, что артист с началом спецоперации покинул Россию, после чего записал видео, в котором назвал любовь к родине чувством, «присущим рабам». По мнению активистов, за подобной формулировкой может стоять дискредитация ВС РФ.

«Ветераны России» требуют не впускать Хазанова в страну, а также проверить его слова на предмет нарушения законодательства. Уточняется, что 15 февраля у него должно состояться выступление в театре Елены Камбуровой.

В марте 2022 года юморист уехал из России и провел несколько месяцев в Латвии. При этом в августе 2022 года Хазанов опроверг домыслы о возможной эмиграции, передает «Радиоточка НСН».

