СМИ: Общественники попросили отменить концерт Геннадия Хазанова
Активисты движения «Ветераны России» обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой отменить концерт знаменитого юмориста, художественного руководителя Московского театра эстрады Геннадия Хазанова в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, общественники в заявлении указали, что артист с началом спецоперации покинул Россию, после чего записал видео, в котором назвал любовь к родине чувством, «присущим рабам». По мнению активистов, за подобной формулировкой может стоять дискредитация ВС РФ.
«Ветераны России» требуют не впускать Хазанова в страну, а также проверить его слова на предмет нарушения законодательства. Уточняется, что 15 февраля у него должно состояться выступление в театре Елены Камбуровой.
В марте 2022 года юморист уехал из России и провел несколько месяцев в Латвии. При этом в августе 2022 года Хазанов опроверг домыслы о возможной эмиграции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru