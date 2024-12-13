СМИ: Настю Ивлееву убрали из сериала «Министерство всего хорошего»

Канал обратил внимание на страницу проекта, согласно которой Ивлеева более в списке актёров не числится. При этом в нём появилась Маруся Фомина, о которой ранее, говоря о сериале, не упоминали.

«Похоже, у нас вынужденный рекаст. Ну, и постер с героиней, повёрнутой к зрителям спиной, как бы намекает», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Ивлеева, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Монастырь», во втором сезоне проекта не появится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».