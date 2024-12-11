СМИ: Ивлеева вышла замуж за ведущего телеканала «Культура»
11 декабря 202413:23
Новым супругом блогера и телеведущей Насти Ивлеевой стал родственник Михалковых-Кончаловских, ведущий телеканала «Культура» Филипп Бегак, сообщает Telegram-канал «Светский хроник».
Накануне счастливая невеста в соцсетях оповестила своих поклонников, что в её жизни произошло важное событие. Она рассказала, без каких-либо подробностей, о том, что опять вышла замуж.
Ранее стало известно, что Лана Дель Рей тайно вышла замуж, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru