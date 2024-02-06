СМИ: концерт Ваенги в Иваново сорвался из-за сломанной аппаратуры

По информации издания, техника вышла из строя за несколько минут до начала концерта. Причиной назван износ оборудования.

Как отмечает Telegram-канал, концерт перенесли на 30 мая. Выступления в следующих городах под угрозой отмены.

В декабре Ваенга упала в обморок во время спектакля в театре на Малой Бронной в Москве. Артистке вызвали скорую помощь, передает «Радиоточка НСН».

