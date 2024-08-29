СМИ: Кинокомпания Team Films потребовала с блогерши Ивлеевой 4,6 млн рублей
Кинокомпания Team Films намерена взыскать с блогера Анастасии Ивлеевой 4,6 миллиона рублей, сообщает Telefram-канал Shot.
По данным СМИ, Ивлееву утвердили на роль в сериале и заплатили аванс, однако она так и не приняла участие в съемках из-за скандала с «голой» вечеринкой. В проекте ее заменили другой актрисой.
Блогер не вернула аванс, который теперь кинокомпания намерена взыскать с процентами. По данным Shot, общая сумма, которую требуют с нее, составляет 4 миллиона 699 тысяч 100 рублей.
Ранее сообщалось, что Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 11,2 миллиона рублей. Счета блогера в Альфа-банке, Райффайзенбанке и Т-Банке были заморожены 4 июня. Однако 22 июля блогер погасила задолженность по налогам, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru