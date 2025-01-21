СМИ: Фильм «Анора» исчезнет из российских онлайн-кинотеатров

Уточняется, что картину можно будет посмотреть в кинотеатрах, EST- (Electronic Sell Throught) и TVOD- (Transactional Video on Demand) сервисах онлайн-кинотеатров.

Она вновь вернется на российские онлайн-платформы с 17 февраля.

Изначально номинантов премии «Оскар» должны были объявить 17 января, однако на фоне ситуации объявление сначала перенесли на 19, а затем на 23 января. Сама премия запланирована на 2 марта, напоминает «Радиоточка НСН».

