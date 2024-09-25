СМИ: Федор Бондарчук и Паулина Андреева расстались

Режиссер и актер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева приняли решение расстаться, сообщает Telegram-канал «Антиглянец».

Бывшая жена Фёдора Бондарчука намерена отсудить у него часть имущества

По данным СМИ, причиной развода стали накопившиеся разногласия. У бывшей пары общий ребенок – сын Иван трёх лет.

Ранее стало известно, что Федор Бондарчук сыграет поющего Карабаса-Барабаса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Федор БондарчукРазводАктрисаРежиссер

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