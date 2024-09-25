СМИ: Федор Бондарчук и Паулина Андреева расстались
25 сентября 202411:16
Режиссер и актер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева приняли решение расстаться, сообщает Telegram-канал «Антиглянец».
По данным СМИ, причиной развода стали накопившиеся разногласия. У бывшей пары общий ребенок – сын Иван трёх лет.
Ранее стало известно, что Федор Бондарчук сыграет поющего Карабаса-Барабаса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru