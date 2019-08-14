СМИ: Джигарханян доставлен в реанимацию
Народный артист СССР Армен Джигарханян был госпитализирован и находится в реанимации. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
«Джигарханян находится в одной из московских больниц под постоянным наблюдением врачей», — цитирует сообщение Ura.ru.
По предварительным данным, у артиста случилось обострение хронического заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности, отмечают «Дни.ру». Официального подтверждение пока от представителей артиста не поступало.
Напомним, последний раз СМИ сообщали о госпитализации Джигарханяна в октябре 2018 года. Тогда он должен был пробыть в стационаре две недели. По словам его друга Артура Согомоняна, у артиста были проблемы, которые требуют стационарного лечения, но «чего-то критичного не происходило».
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