СМИ: Алессандро Нивола снимется в новом фильме Педро Альмодовара
20 марта 202411:59
Звезда фильмов «Бостонский душитель» и «Амстердам» американский актер Алессандро Нивола получил приглашение от Педро Альмодовара снятся в его новой картине «Комната по соседству», сообщает Deadline.
Уже известно, что в фильме сыграют Джулианна Мур, Тильда Суинтон и Джон Туртурро. Он расскажет историю трёх подруг, остальное пока держится в тайне.
Съемки пройдут в Нью-Йорке и Мадриде.
Ранее Тильда Суинтон получила приглашение сняться у Педро Альмодовара, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru