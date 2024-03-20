СМИ: Алессандро Нивола снимется в новом фильме Педро Альмодовара

Звезда фильмов «Бостонский душитель» и «Амстердам» американский актер Алессандро Нивола получил приглашение от Педро Альмодовара снятся в его новой картине «Комната по соседству», сообщает Deadline.

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Уже известно, что в фильме сыграют Джулианна Мур, Тильда Суинтон и Джон Туртурро. Он расскажет историю трёх подруг, остальное пока держится в тайне.

Съемки пройдут в Нью-Йорке и Мадриде.

Ранее Тильда Суинтон получила приглашение сняться у Педро Альмодовара, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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