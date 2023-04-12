СМИ: Активисты призвали проверить Орбакайте и ее сына на предмет финансирования ВСУ

Общественники отметили, что Орбакайте живет в США, после начала специальной военной операции заняла «шаткую позицию» и приезжает в Россию «набегами, чтобы заработать денег». Кроме того, ассоциация считает, что во время частичной мобилизации певица помогла сыну переехать в Соединенные Штаты.

Общественная организация просит СК проверить, не переводили ли Орбакайте и Пресняков средства на нужды ВСУ. Кроме того, активисты попросили конфисковать у исполнительницы 105-метровую квартиру в центре Москвы.

Ранее стало известно, что столичная прокуратура проверит певца Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ, напоминает RT.

