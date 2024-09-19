СМИ: Актера Хабенского госпитализировали в Москве

У Хабенского 26 сентября должен состояться концерт в Самаре в рамках гастрольного тура в честь 100-летнего юбилея Булата Окуджавы. Об отмене выступления информации нет.

Позднее сам актер опроверг информацию о своей госпитализации. Он заявил, что с ним все в порядке, а его диагноз - фантазии журналистов, передает его слова Telegram-канал SHOT.



