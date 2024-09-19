СМИ: Актера Хабенского госпитализировали в Москве
Актер Константин Хабенский госпитализирован в Москве в состоянии средней тяжести, сообщил Telegram-канал Mash.
В материале уточняется, что у актера диагностировали гипертонию с преимущественным поражением сердца. Хабенскому провели ряд исследований, среди вероятных причин госпитализации - ревматическое поражение, влияющее на сердечно-сосудистую систему и суставы.
У Хабенского 26 сентября должен состояться концерт в Самаре в рамках гастрольного тура в честь 100-летнего юбилея Булата Окуджавы. Об отмене выступления информации нет.
Позднее сам актер опроверг информацию о своей госпитализации. Он заявил, что с ним все в порядке, а его диагноз - фантазии журналистов, передает его слова Telegram-канал SHOT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru