Sky News: Кристофер Нолан получит рыцарский титул

Британский и американский кинорежиссер и сценарист Кристофер Нолан получит титул рыцаря, передает телеканал Sky News.

«Оппенгеймер» завоевал премию «Оскар» в категории «Лучший фильм года»

По данным СМИ, получение титула связано с присуждением Нолану премии «Оскар» за фильм «Оппенгеймер». Канал также отметил, что жену режиссера Эмму Томас удостоят титула леди.

Как сообщал портал Variety, «Оппенгеймер» принес Нолану около $100 миллионов. В эту сумму вошли гонорар, проценты от кассовых сборов и бонус за победу на «Оскаре».

В середине марта стало известно, что Нолан начал работать над сценарием нового фильма. О чем будет следующая картина режиссера пока неизвестно, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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