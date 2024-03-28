Sky News: Кристофер Нолан получит рыцарский титул

По данным СМИ, получение титула связано с присуждением Нолану премии «Оскар» за фильм «Оппенгеймер». Канал также отметил, что жену режиссера Эмму Томас удостоят титула леди.

Как сообщал портал Variety, «Оппенгеймер» принес Нолану около $100 миллионов. В эту сумму вошли гонорар, проценты от кассовых сборов и бонус за победу на «Оскаре».

В середине марта стало известно, что Нолан начал работать над сценарием нового фильма. О чем будет следующая картина режиссера пока неизвестно, отмечает «Радиоточка НСН».

