Скончался создатель мультипликационного кота Леопольда

«28 января скончался художник-постановщик мультфильмов "Кот Леопольд", "Мама для мамонтенка", "Крошка Енот", "Дом для леопарда", "Раз ковбой, два ковбой", "Чертенок с пушистым хвостом" и многих других Вячеслав Назарук», - написал Капков.

По его словам, в последние годы мультипликатор писал картины, связанные с историей Древней Руси.

Капков сообщил, что прощание с Назаруком состоится в Храме Царевича Дмитрия при Первой Градской больнице 1 февраля в 14:00.

Назарук - коренной москвич, родился в столице 4 марта 1941 года в Москве. После окончания в 1965 году художественно-графического факультета Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина (современном Московском педагогическом государственном университете, МГПУ), продолжил обучение на курсах творческих работников Центрального телевидения (ЦТ) при Госкомитете Совмина СССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио). Пройдя службу в армии, работал художником-оформителем в подведомственном учреждении Министерства торговли РСФСР. Затем устроился в главную редакцию музыкальных телепрограмм Центрального телевидения. Почти на протяжении 20 лет работал художником-постановщиком в мультстудии творческого объединения «Экран»" Гостелерадио СССР. Вместе с различными режиссерами работал над 17 фильмами-спектаклями и более 40 мультфильмами.

