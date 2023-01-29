Скончался создатель мультипликационного кота Леопольда
Создатель образов кота Леопольда и Крошки Енота, мультипликатор Вячеслав Назарук скончался на 82-м году жизни, сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«28 января скончался художник-постановщик мультфильмов "Кот Леопольд", "Мама для мамонтенка", "Крошка Енот", "Дом для леопарда", "Раз ковбой, два ковбой", "Чертенок с пушистым хвостом" и многих других Вячеслав Назарук», - написал Капков.
По его словам, в последние годы мультипликатор писал картины, связанные с историей Древней Руси.
Капков сообщил, что прощание с Назаруком состоится в Храме Царевича Дмитрия при Первой Градской больнице 1 февраля в 14:00.
Назарук - коренной москвич, родился в столице 4 марта 1941 года в Москве. После окончания в 1965 году художественно-графического факультета Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина (современном Московском педагогическом государственном университете, МГПУ), продолжил обучение на курсах творческих работников Центрального телевидения (ЦТ) при Госкомитете Совмина СССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио). Пройдя службу в армии, работал художником-оформителем в подведомственном учреждении Министерства торговли РСФСР. Затем устроился в главную редакцию музыкальных телепрограмм Центрального телевидения. Почти на протяжении 20 лет работал художником-постановщиком в мультстудии творческого объединения «Экран»" Гостелерадио СССР. Вместе с различными режиссерами работал над 17 фильмами-спектаклями и более 40 мультфильмами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 941 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 612 / сут.
- Два человека погибли в результате обстрела моста под Мелитополем
- СМИ: План Зеленского по захвату Крыма - безумие и может обернуться ядерной войной
- Скончался создатель мультипликационного кота Леопольда
- СМИ назвали ресурс, из-за которого США поддерживают Украину
- Министр обороны Украины признал тяжелую военную ситуацию на востоке страны
- Военный аналитик Литовкин обвинил США в причастности к удару по больнице в ЛНР
- При обстреле моста в Запорожье из HIMARS погибли мирные граждане
- Джокович стал победителем Australian Open в десятый раз
- И снова США. СМИ рассказали об истинных целях атаки дронов в Иране
- Захарова отреагировала на выводы МИД Финляндии о причастности России к акции сожжения Корана в Швеции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru