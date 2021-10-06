Скончался дирижер Антон Шароев
Заслуженный деятель искусств РФ, дирижер Антон Шароев скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тюменского концертно-театрального объединения.
Шароев создал семь оркестров, последним из которых стал «Камерата Сибири».
Дирижер родился в 1929 году в азербайджанском Баку. За свою карьеру получил ряд наград, в том числе за заслуги в просвещении и культуре.
Ранее в сентябре сообщалось, что о смерти народного артиста СССР, скрипача и дирижера Игоря Ойстраха. Артисту было 90 лет.
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