Умер народный артист CCCР Игорь Ойстрах
Умер народный артист СССР, скрипач и дирижер Игорь Ойстрах, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Благотворительного фонда имени Давида Ойстраха Анжелику Моисееву.
Артисту было 90 лет. Как сообщила Моисеева, смерть наступила 14 августа, музыкант находился в Москве. Она отметила, что причиной смерти стало продолжительное заболевание артиста.
Ойстрах родился в апреле 1931 года в Одессе в семье музыкантов. Игрой на скрипке начал увлекаться с 6 лет. После окончания Московской консерватории по классу скрипки был солистом Московской филармонии. С 1968 года начал работу дирижером.
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