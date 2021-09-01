Умер народный артист CCCР Игорь Ойстрах

Умер народный артист СССР, скрипач и дирижер Игорь Ойстрах, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Благотворительного фонда имени Давида Ойстраха Анжелику Моисееву.

Артисту было 90 лет. Как сообщила Моисеева, смерть наступила 14 августа, музыкант находился в Москве. Она отметила, что причиной смерти стало продолжительное заболевание артиста.

Ойстрах родился в апреле 1931 года в Одессе в семье музыкантов. Игрой на скрипке начал увлекаться с 6 лет. После окончания Московской консерватории по классу скрипки был солистом Московской филармонии. С 1968 года начал работу дирижером.





