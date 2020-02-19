Шнейдеров: «Милонову гомосексуализм видится даже в хоккее»

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с критикой в отношении нового фильма компании Marvel «Вечные». Парламентарий считает, что фильм не должен попасть в российские кинотеатры в связи с наличием в нем супергероев-гомосексуалистов, сообщает издание «Слово и дело». Политик убежден, что наличие персонажей-геев в экранизациях популярных комиксов представляет собой ЛГБТ-пропаганду.

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН отметил, что депутату «везде видится гомосексуализм».

«Я думаю, что, если на хоккейном игроке надет шлем, а поскольку шлем тоже мужского рода, то депутату Милонову и там видится гомосексуализм. Ему гомосексуализм видится везде», - сказал Шнейдеров.