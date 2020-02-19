Шнейдеров: «Милонову гомосексуализм видится даже в хоккее»
Кинокритик в эфире НСН призвал прекратить увязывать выдачу прокатных удостоверений кинокартинам с цензурой.
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с критикой в отношении нового фильма компании Marvel «Вечные». Парламентарий считает, что фильм не должен попасть в российские кинотеатры в связи с наличием в нем супергероев-гомосексуалистов, сообщает издание «Слово и дело». Политик убежден, что наличие персонажей-геев в экранизациях популярных комиксов представляет собой ЛГБТ-пропаганду.
Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН отметил, что депутату «везде видится гомосексуализм».
«Я думаю, что, если на хоккейном игроке надет шлем, а поскольку шлем тоже мужского рода, то депутату Милонову и там видится гомосексуализм. Ему гомосексуализм видится везде», - сказал Шнейдеров.
При этом, он считает, что выдача прокатного удостоверения не должна зависеть от цензуры.
«Нужно прекратить порочную практику выдачи прокатного удостоверения как элемента цензуры. Выдача прокатного удостоверения должна носить уведомительный порядок. Единственное на что может влиять Минкульт — только на возрастной рейтинг картины и этого вполне достаточно. Самое главное сделать так, чтобы в кинотеатрах соблюдали этот рейтинг. Тем более сейчас Владимир Путин подписал закон о том, что можно требовать документы с посетителей кинотеатров. Вот этим и нужно очень жестко пользоваться. Но никаких запретов быть не должно, кроме тех, что предусмотрены Уголовным кодексом РФ», - заключил собеседник НСН.
Премьера фильма «Вечные» запланирована в России на 4 ноября 2020 году.
Ранее НСН сообщала, что Милонов также выступил с инициативой о лишении актера Алексея Панина всех его званий и государственных наград после его очередной выходки.
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