Шевчук выпустил новый альбом «Волки в тире»
Лидер ДДТ Юрий Шевчук и музыкант Дмитрий Емельянов выпустили совместный альбом «Волки в тире». Пластинка доступна на цифровых платформах.
В записи альбома также участвовали Дэн Бейли, Алена Романова, Манижа, Тема Мамай, Антон Вишняков. В пластинку вошли девять композиций, две из которых — «Родина, вернись домой» и «Похороны войны» — ранее выходили на стриминговых сервисах. На обложку альбома поместили картину эстонского художника Яана Таммсаара, декоративную роспись с волками.
Как отметил Шевчук в сопроводительном тексте к работе, ДДТ «находится в добром здравии», но лидеру коллектива захотелось поэкспериментировать с другими музыкантами. По словам Шевчука, он планировал добиться «аналогового лампового звука в стиле 1970-х годов».
Ранее группа ДДТ запустила на краудфандинговой платформе Planeta.ru предзаказ на новый альбом «Сборник песен №2», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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