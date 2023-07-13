Шевчук выпустил новый альбом «Волки в тире»

В записи альбома также участвовали Дэн Бейли, Алена Романова, Манижа, Тема Мамай, Антон Вишняков. В пластинку вошли девять композиций, две из которых — «Родина, вернись домой» и «Похороны войны» — ранее выходили на стриминговых сервисах. На обложку альбома поместили картину эстонского художника Яана Таммсаара, декоративную роспись с волками.

Как отметил Шевчук в сопроводительном тексте к работе, ДДТ «находится в добром здравии», но лидеру коллектива захотелось поэкспериментировать с другими музыкантами. По словам Шевчука, он планировал добиться «аналогового лампового звука в стиле 1970-х годов».

Ранее группа ДДТ запустила на краудфандинговой платформе Planeta.ru предзаказ на новый альбом «Сборник песен №2», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

