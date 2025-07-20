Шаман представил клип на конкурсную песню «Интервидения-2025»

Сегодня, 20 июля, Шаман (Ярослав Дронов) первым среди всех стран-участниц представил клип на песню «Прямо по сердцу» с которой он выступит на «Интервидении-2025». Об этом сообщает официальный Telegram-канал конкурса.

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Как отметил сам Шаман, клип получился космически красивым и по-земному искренним и тёплым.

«По сути, мы сейчас задаём стандарты нового музыкального состязания – от того, как мы его проведём первый раз, будет зависеть, каким конкурс станет в будущем», - написал Шаман в своем Telegram-канале.

Участие в «Интервидении» подтвердили 20 стран. Конкурс пройдет 20 сентября на московской «Live Арене», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Московец/URA.RU/ТАСС
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