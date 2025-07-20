Шаман представил клип на конкурсную песню «Интервидения-2025»

Как отметил сам Шаман, клип получился космически красивым и по-земному искренним и тёплым.

«По сути, мы сейчас задаём стандарты нового музыкального состязания – от того, как мы его проведём первый раз, будет зависеть, каким конкурс станет в будущем», - написал Шаман в своем Telegram-канале.

Участие в «Интервидении» подтвердили 20 стран. Конкурс пройдет 20 сентября на московской «Live Арене», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

