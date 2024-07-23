Вышел тизер продолжения сериала «Жизнь по вызову»
23 июля 202417:04
Вышел тизер-трейлер продолжения сериала «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным, Лизой Моряк и Викторией Масловой.
В новом сезоне герой Прилучного Мэджик пойдет на все, чтобы отомстить преступникам за то, что случилось с его дочерью.
Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Kion этой осенью.
Ранее стало известно, что документальная лента, рассказывающая о процессе съемок сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет онлайн, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru