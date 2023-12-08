Сериал «Грузчики» и Владимир Гарцунов победили на кинофестивале в Бразилии
Российские фильм и актёр удостоены призов фестиваля веб-сериалов Rio Webfest - одного из крупнейших в Бразилии. Отмечены трагикомедия «Грузчики» о карме и перерождении и артист Владимир Гарцунов, исполнивший роль в сериале «Трудные подростки – 4».
«Грузчики» получили награду в номинации «Лучший сценарий» (Best Writing), а Гарцунова назвали «Лучшим драматическим актером». Речь идёт о роли Платона в молодежном сериале о сложностях взросления. Обе кинокартины снимались при поддержке Института развития интернета.
Среди призёров фестиваля также оказался один из первых российских научно-фантастических мультипликационных сериалов, который был создан при помощи нейросетей - «Ева. Связь сквозь время». Он победил сразу в двух номинациях - «Лучший анимационный сериал» и «Лучшее звуковое сопровождение».
Сериал «Трудные подростки» выходит с 2019 года, он уже несколько раз становился лауреатом различных премий. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в нём исследуются проблемы буллинга, домашнего насилия, бодишейминга, также затрагивается тема борьбы с зависимостями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru