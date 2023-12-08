Сериал «Грузчики» и Владимир Гарцунов победили на кинофестивале в Бразилии

Российские фильм и актёр удостоены призов фестиваля веб-сериалов Rio Webfest - одного из крупнейших в Бразилии. Отмечены трагикомедия «Грузчики» о карме и перерождении и артист Владимир Гарцунов, исполнивший роль в сериале «Трудные подростки – 4».

«Грузчики» получили награду в номинации «Лучший сценарий» (Best Writing), а Гарцунова назвали «Лучшим драматическим актером». Речь идёт о роли Платона в молодежном сериале о сложностях взросления. Обе кинокартины снимались при поддержке Института развития интернета.