Сергей Жигунов снимет многосерийный фильм об истоках украинского национализма
Российский актер, продюсер и режиссер Сергей Жигунов заявил о работе над многосерийным телевизионным фильмом, раскрывающим истоки зарождения украинского национализма, передает ТАСС.
По его словам, на этом проекте он выступит в качестве автора сценария и продюсера.
В центре сюжета – история шахтерской семьи. Первый сезон, состоящий из 16 серий, охватит период с 1918 по 1953 год. Предполагается, что семейная сага завершится событиями на майдане в Киеве в 2014 году.
«История возникновения, становления национализма украинского, история про время существования восточной и западной Украины с нюансами со всеми. Такая попытка разобраться во всем, на самом деле, в том, что происходит сейчас», — рассказал Жигунов.
Он также добавил, что снимать сериал, который охватит три исторических периода, будут три режиссера-постановщика.
Ранее в Петербурге начались съемки драмы «Павел. Первый и последний», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru