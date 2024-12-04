Сергей Гармаш приступил к работе над фильмом о Галине Волчек
Народный артист РФ Сергей Гармаш намерен снять документальный фильм о бывшем художественном руководителе театра «Современник», режиссере и актрисе Галине Волчек, сообщает «Российская газета».
Актер заверил, что ему есть, что рассказать, прежде всего, молодежи, ведь он проработал с Галиной Борисовной вместе 36 лет. Сейчас он покинул труппу, прославленного некогда, театра. В настоящее время народный артист РФ занят изучением документальных материалов о Галине Волчек, некоторые из которых, по словам Гармаша, стали для него настоящим открытием.
Режиссером документальной ленты станет Азат Григорян. Он уже рассказал, что в его фильме не будет закадрового голоса, а истории о Галине Волчек будут рассказывать близкие ей люди.
«Мы хотим соединить документальное кино с театром визуальными этюдами», - уточнил Григорян.
Ранее председатель СТД Владимир Машков пообещал, что театр «Современник» не будет менять название, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru