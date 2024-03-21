Съемки второй и третьей частей «Чебурашки» начнутся в июне 2024 года
Съемки фильмов «Чебурашка-2» и «Чебурашка-3» начнутся в июне текущего года, сообщил журналистам актер Сергей Гармаш.
«В начале июня запустятся съемки фильмов «Чебурашка-2» и «Чебурашка-3», подряд сразу будут сниматься два больших полных метра», - цитирует артиста ТАСС.
Ранее создатели заявили, что вторая часть «Чебурашки» выйдет в кинотеатрах 31 декабря 2025 года. Информации о дате премьеры третьей части нет.
Первая часть «Чебурашки» вышла в прокат 1 января 2023 года. Картина режиссера Дмитрия Дьяченко собрала более шести миллиардов рублей и стала самой кассовой в истории отечественного проката, напоминает «Радиоточка НСН».
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