«Холоп 3» может выйти в кинопрокат 23 января 2025 года
Фильм «Холоп» получит третью часть. Она должна выйти в прокат 23 января 2025 года. Такую дату назвал «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на кинокомпанию «Централ Партнершип», хотя официального анонса триквела пока не было.
Судя по всему, создатели решили заняться продолжением комедийной истории, впечатлённые успехом «Холопа 2». После выхода 1 января 2024 года он собрал в кассах уже более 3,8 миллиарда рублей. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он оказался вторым самым кассовым фильмом в истории отечественного проката после «Чебурашки».
Вторая часть фильма режиссера Клима Шипенко продолжила историю бывшего мажора Гриши, который теперь занялся благотворительной деятельностью и встречает избалованную Катю. Стартовая часть «Холопа» в 2019 году заработала 3,082 миллиарда рублей.
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