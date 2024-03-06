«Холоп 3» может выйти в кинопрокат 23 января 2025 года

Фильм «Холоп» получит третью часть. Она должна выйти в прокат 23 января 2025 года. Такую дату назвал «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на кинокомпанию «Централ Партнершип», хотя официального анонса триквела пока не было.

Комедия «Холоп-2» собрала в прокате больше 3,5 млрд рублей

Судя по всему, создатели решили заняться продолжением комедийной истории, впечатлённые успехом «Холопа 2». После выхода 1 января 2024 года он собрал в кассах уже более 3,8 миллиарда рублей. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он оказался вторым самым кассовым фильмом в истории отечественного проката после «Чебурашки».

Вторая часть фильма режиссера Клима Шипенко продолжила историю бывшего мажора Гриши, который теперь занялся благотворительной деятельностью и встречает избалованную Катю. Стартовая часть «Холопа» в 2019 году заработала 3,082 миллиарда рублей.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
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