Съемки ремейка «Отеля у погибшего альпиниста» стартуют зимой 2025 года
Съемки новой экранизации фантастического детектива братьев Стругацких «Отель у погибшего альпиниста» стартуют в России предстоящей зимой. К команде продюсеров присоединился гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
Это совместный проект телеканала и продюсерской компании «Марс Медиа», сообщается на сайте вещателя. Автором сценария нового фильма выступила Ольга Городецкая, режиссером стал Александр Домогаров-младший.
Первый киновариант повести Стругацких, которая целиком называется «Дело об убийстве, или отель «У Погибшего Альпиниста» был снят в Польше в 1976 году. В Советском Союзе экранизация режиссёра Григория Кроманова на киностудии Таллинфильм вышла в 1979 году.
Этот фильм в 1980 году получил престижный приз «Серебряный астероид» на ежегодном Международном кинофестивале фантастического кино в Триесте. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас идет завершающий этап кастинга. На Первом канале сообщили, что в картине снимутся звезды отечественного кино, однако пока не уточнили, кто конкретно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru