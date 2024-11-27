Съемки ремейка «Отеля у погибшего альпиниста» стартуют зимой 2025 года

Первый киновариант повести Стругацких, которая целиком называется «Дело об убийстве, или отель «У Погибшего Альпиниста» был снят в Польше в 1976 году. В Советском Союзе экранизация режиссёра Григория Кроманова на киностудии Таллинфильм вышла в 1979 году.

Этот фильм в 1980 году получил престижный приз «Серебряный астероид» на ежегодном Международном кинофестивале фантастического кино в Триесте. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас идет завершающий этап кастинга. На Первом канале сообщили, что в картине снимутся звезды отечественного кино, однако пока не уточнили, кто конкретно.

