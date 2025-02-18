Сборы фильма «Пророк» с Борисовым превысили 500 млн рублей

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина», главную роль в котором сыграл Юра Борисов, заработал в прокате на данный момент 501,2 млн рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Премьера картины режиссера Феликса Умарова состоялась 14 февраля. При этом эксперты прогнозируют, что «Пророк» может обойти по кассовым сборам и «Мастера и Маргариту» Михаила Локшина, заработавшего в 2024 году 2,3 млрд рублей.

«Фильм идет на два-три миллиарда. Хайп вокруг проекта в целом, вокруг Юры Борисова и "Аноры", плюс, конечно, фигура Александра Сергеевича Пушкина добавляет проекту очков. Пушкин – это наше все, он своим брендом привлечет зрителей в кинотеатры, как это было в прошлом году с "Онегиным". А Юра Борисов – культурный феномен сегодняшних дней», - отмечал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН.

Со своей стороны, кинокритик Давид Шнейдеров говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что посмотрел «Пророк» и считает «удивительной актерской работой» игру в этой картине Борисова.

