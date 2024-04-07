Сборы фильма «Годзилла и Конг: Новая империя» достигли $300 млн

Фильм режиссера Адама Вингарда «Годзилла и Конг: Новая империя» по итогам первого уикенда собрал в кинотеатрах более $300 миллионов, сообщают СМИ.

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Картина вышла на первое место в мировом прокате. По мнению аналитиков, лента про гигантских монстров соберет около $600 миллионов и превысит результат «Кунг-фу Панда 4» ($408 млн).

«Годзилла и Конг: Новая империя» рассказывает о противостоянии двух монстров с новым врагом, который способен уничтожить все человечество.

Ранее российский кинопрокат возглавил фильм Ильи Учителя «Летучий корабль», передает «Радиоточка НСН».

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