Сборы фильма «Годзилла и Конг: Новая империя» достигли $300 млн

Картина вышла на первое место в мировом прокате. По мнению аналитиков, лента про гигантских монстров соберет около $600 миллионов и превысит результат «Кунг-фу Панда 4» ($408 млн).

«Годзилла и Конг: Новая империя» рассказывает о противостоянии двух монстров с новым врагом, который способен уничтожить все человечество.

Ранее российский кинопрокат возглавил фильм Ильи Учителя «Летучий корабль», передает «Радиоточка НСН».

