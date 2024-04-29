Сборы фильма «100 лет тому вперед» превысили 600 миллионов рублей

Научно-фантастический фильм режиссера Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед» по состоянию на 29 апреля собрал в кинотеатрах свыше 600 миллионов рублей, свидетельствуют данные «Фонда кино».

Фильм «Карина» стал самым кассовым в якутском кино, заработав 34,8 млн рублей

Картина является экранизацией одноименной повести Кира Булычева. Результат в 600 миллионов рублей лента преодолела за полторы недели.

Фильм рассказывает о школьнике Коле Герасимове и девочке Алисе Селезневой, которая живет на 100 лет позже. Им предстоит победить космических пиратов и восстановить ход времени.

Ранее стало известно, что российский фильм «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя заработал в отечественном кинопрокате более миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из фильма "Сто лет тому вперед"
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