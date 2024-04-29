Сборы фильма «100 лет тому вперед» превысили 600 миллионов рублей

Картина является экранизацией одноименной повести Кира Булычева. Результат в 600 миллионов рублей лента преодолела за полторы недели.

Фильм рассказывает о школьнике Коле Герасимове и девочке Алисе Селезневой, которая живет на 100 лет позже. Им предстоит победить космических пиратов и восстановить ход времени.

Ранее стало известно, что российский фильм «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя заработал в отечественном кинопрокате более миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

