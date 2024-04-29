Сборы фильма «100 лет тому вперед» превысили 600 миллионов рублей
Научно-фантастический фильм режиссера Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед» по состоянию на 29 апреля собрал в кинотеатрах свыше 600 миллионов рублей, свидетельствуют данные «Фонда кино».
Картина является экранизацией одноименной повести Кира Булычева. Результат в 600 миллионов рублей лента преодолела за полторы недели.
Фильм рассказывает о школьнике Коле Герасимове и девочке Алисе Селезневой, которая живет на 100 лет позже. Им предстоит победить космических пиратов и восстановить ход времени.
Ранее стало известно, что российский фильм «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя заработал в отечественном кинопрокате более миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сборы фильма «100 лет тому вперед» превысили 600 миллионов рублей
- США уличили пять подразделений ЦАХАЛ в нарушении прав человека
- WSJ: Украина в 2024 году произведет тысячи дальних беспилотников
- Британский писатель Кристофер Сэнсом умер в 71 год
- Депардье выпустили из-под стражи после допроса по делу о домогательствах
- Минобрнауки начало проверку в Российско-таджикском университете в Душанбе
- СМИ: в Тамбовской области цыгане пытались сдать в металлолом беспилотник
- Сальдо заявил о внедрении сторонников России в ряды ВСУ
- Полиция Молдавии предостерегла граждан от ношения георгиевской ленты
- Страницы Иванова больше нет на сайте Минобороны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru