Сати Казанова объявила, что ждет первенца в 41 год

Российская певица, звезда «Фабрики звезд» Сати Казанова заявила о долгожданной беременности, сообщает «360».

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Она показала в соцсетях округлившийся живот. «Когда-нибудь, возможно, я напишу книгу о том, как все было… А пока просто пожелайте нам здоровья и сил», — написала она.

Поклонники исполнительницы заподозрили беременность уже в марте 2024 года, когда 41-летняя певица вышла в свет на вручении премии Prix D’excellence De La Beaute.

Семь лет назад Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо.

Ранее Казанова заявила, что планирует переехать из России в Италию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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