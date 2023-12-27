Сайт Филиппа Киркорова заблокировали

По состоянию на 21:35 мск 27 декабря официальный ресурс музыканта недоступен. При попытке входа на экране появляется уведомление о блокировке.

Киркоров принял участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Позже артист извинился за появлении на скандальном мероприятии.

По данным газеты «Московский комсомолец», Киркорова уберут из всех новогодних телепрограмм. Исполнитель не появится в шоу «Маска» на телеканале НТВ и в «Голубом огоньке» на телеканале «Россия».

Как сообщает Telegram-канал Mash, создатели новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все!» решили переснять сцены с участием певца, отмечает «Радиоточка НСН».

