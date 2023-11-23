Ряд российских кинотеатров покажет «Наполеон» с Хоакином Фениксом
Ряд киносетей в России анонсировали показ фильма «Наполеон» с Хоакином Фениксом в главной роли. Об этом, в частности, сообщили на своих сайтах «Мягкий кинотеатр» и «Мираж».
Мировая же премьера исторической кинодрамы состоялась 22 ноября.
Лента рассказывает историю, связанную с приходом к власти во Франции Наполеона Бонапарта, а также его любовные отношения с Жозефиной Богарне. Императрицу Франции в картине сыграла Ванесса Кирби.
«Мягкий кинотеатр» пообещал запустить сеансы уже 26 ноября с помощью «предсеансового обслуживания». В «Мираже» намерены выпустить в прокат, но пока без точной даты премьеры. Как утверждают источники Cinemaplex, копия «Наполеона» появится в большинстве кинотеатров страны уже 30-го числа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru